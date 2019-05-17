Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9005 RUR   0.0263 GBR   2.1746 TRY   0.2798

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.87 0.85 Brent 72.62 0.85

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.05.2019 18:10

Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД

Главы МИД Азербайджана и Франции Эльмар Мамедъяров и Жан-Ив Ле Дриан в пятницу в Париже обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Ле Дриан и Мамедъяров говорили о региональной безопасности и процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Французский министр отметил важность реализации мер по укреплению доверия, определенных президентом Азербайджана и премьер-министром Армении во время их встречи в Вене 29 марта 2019 года. Ле Дриан заверил своего коллегу в решительном, полном и беспристрастном участии Франции в качестве сопредседателя Минской группы по поиску согласованного и прочного решения конфликта»,- сообщает МИД Франции.

Министры на встрече также выразили удовлетворение уровнем политического диалога, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, сфере экономики и науки.

«Азербайджан является ведущим экономическим партнером Франции на Южном Кавказе, объем двусторонней торговли достиг 614 млн евро в 2018 году, при этом объем французского экспорта увеличился на 11,8%»,- отмечает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры также обсудили отношения между Европейским союзом и Азербайджаном. «Ле Дриан заверил Мамедъярова в поддержке Францией Азербайджана в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КАРАБАХ


Похожие новости


Мамедъяров рассказал советнику Макрона о ходе переговоров по Карабаху Франция не признает "НКР" – посольство в Баку Макрон подчеркнул важность исключительно мирного решения карабахского конфликта Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем – глава Сената Франции Макрон заявил о важности мирного решения карабахского конфликта Париж продолжит прилагать максимум усилий для карабахского урегулирования в предстоящие месяцы – глава МИД Франции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]