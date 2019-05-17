Франция продолжит усилия для карабахского урегулирования – глава МИД

Главы МИД Азербайджана и Франции Эльмар Мамедъяров и Жан-Ив Ле Дриан в пятницу в Париже обсудили ситуацию вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Ле Дриан и Мамедъяров говорили о региональной безопасности и процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Французский министр отметил важность реализации мер по укреплению доверия, определенных президентом Азербайджана и премьер-министром Армении во время их встречи в Вене 29 марта 2019 года. Ле Дриан заверил своего коллегу в решительном, полном и беспристрастном участии Франции в качестве сопредседателя Минской группы по поиску согласованного и прочного решения конфликта»,- сообщает МИД Франции.

Министры на встрече также выразили удовлетворение уровнем политического диалога, обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, сфере экономики и науки.

«Азербайджан является ведущим экономическим партнером Франции на Южном Кавказе, объем двусторонней торговли достиг 614 млн евро в 2018 году, при этом объем французского экспорта увеличился на 11,8%»,- отмечает внешнеполитическое ведомство Франции.

Министры также обсудили отношения между Европейским союзом и Азербайджаном. «Ле Дриан заверил Мамедъярова в поддержке Францией Азербайджана в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве», - подчеркивается в сообщении.

Ф.Исазаде