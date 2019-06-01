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Происшествия 01.06.2019 12:27

Микроавтобус врезался в опору ЛЭП под Тулой, один человек погиб и пятеро пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе "Дон" в Богородицком районе Тульской области один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

"По предварительным данным, около семи часов утра на 249-м км трассы водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, съехал в кювет и дарился в опору ЛЭП", - рассказал Сергейчев.

По его данным, в результате происшествия сам водитель погиб, пятеро пассажиров госпитализированы с различными травмами. Детей среди пострадавших нет.

Причины ДТП устанавливаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУЛА, МИКРОАВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]