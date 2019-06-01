Микроавтобус врезался в опору ЛЭП под Тулой, один человек погиб и пятеро пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе "Дон" в Богородицком районе Тульской области один человек погиб и пятеро получили ранения, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.
"По предварительным данным, около семи часов утра на 249-м км трассы водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle, двигаясь в северном направлении, не справился с управлением, съехал в кювет и дарился в опору ЛЭП", - рассказал Сергейчев.
По его данным, в результате происшествия сам водитель погиб, пятеро пассажиров госпитализированы с различными травмами. Детей среди пострадавших нет.
Причины ДТП устанавливаются.
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