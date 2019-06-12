Первый бизнес-форум AccessBank-а: все нашли ответы на свои вопросы!

11-го июня 2019-го года AccessBank провел бизнес-форум на темы "Налоги" и "Таможня".
Выступивший на церемонии открытия бизнес-форума председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов сказал, что интерес к мероприятию был очень большим: "Главной причиной тому являются темы, которым посвящен этот форум. Как вы знаете, наши клиенты и потенциальные партнеры - крупные налогоплательщики. К тому же, часть из них занимается операциями по экспорту и импорту. Несомненно, у них накопилось немало вопросов по данным сферам. Будучи банком со статусом "Друг предпринимателей", мы решили провести такое мероприятие и предоставить им возможность получить ответы на свои вопросы".
Далее председатель выступил с презентацией, в ходе которой отметил, что макроэкономическая стабильность, наблюдаемая в стране, является одним из важнейших факторов, позитивно влияющий на деятельность предпринимателей. По словам главы банка, придерживаясь своей миссии, AccessBank со дня учреждения оказывает поддержку развитию предпринимательства: "Доведу до вашего сведения тот факт, что до 60% кредитов, выдаваемых предпринимателям, действующим в сфере микро бизнеса, приходятся на долю AccessBank-а, чем мы очень гордимся. Мы и впредь будем сохранять доступность наших услуг клиентам посредством своей широкой филиальной сети. Кроме того, применение инновативных финансовых услуг позволит нам сохранить лидирующие позиции на рынке".
После этого форум продолжил свою работу двумя параллельными панелями. На вопросы гостей, которые посетили панель "Налогов", ответили эксперт-экономист Самир Алиев, директор департамента по поддержке бизнеса AccessBank-а Рахман Алиев, тренер Международного центра тренингов и проектов Илькин Довлатов, главный налоговый консультант KPMG Халил Ализаде. В свою очередь, участники панели "Таможня" адрессовали свои вопросы менеджеру департамента ритейл бизнеса AccessBank-а Джамиле Тагиевой, тренерам Международного центра тренингов и проектов Фуаду Мамедову и Алиакперу Гейдарову, менеджеру по юридическим вопросам KPMG Симузар Фейзуллаевой. Сессия вопросы-ответы прошла в условиях интересной дискуссии.
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Баку и Анкара увеличат в 2019 году число совместных учений до 13 – министр обороны Азербайджана
Производители куриных яиц в Азербайджане в 2018г понесли убытки почти на $10 млн
TuranBank сократил обязательства перед Центробанком на 6%
Baki Ayaqqabi Fabrikasi-2 удвоило чистую прибыль по итогам 2018г
Президент Алиев открыл заповедник Yanardag после капремонта
Прямые и косвенные доходы Азербайджана от проведения в Баку финала Лиги Европы УЕФА составили $400 млн
Минтруда Азербайджана направит около 7,2 млн манатов на приобретение квартир для ветеранов Карабахской войны и семей шехидов
ИВ Шамкира направит более 1,4 млн манатов на капремонт автодорог и благоустройство
ИВ Гянджи направит около 1 млн манатов на обновление систем уличного освещения
ИВ Гянджи направит около 4 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова
Фаворит гонки за пост главы Консервативной партии Британии Джонсон начал избирательную кампанию
Зариф обсудил с японским коллегой ситуацию вокруг "иранской ядерной сделки"
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви