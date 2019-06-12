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Внешняя политика 12.06.2019 17:09

Баку и Берлин обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Бундестага Германии Томас Опперманн обсудили в среду в Баку развитие двусторонних отношений, сообщает сайт главы государства.

«Стороны коснулись вопросов экономического развития Азербайджана, в том числе возможностей расширения двустороннего сотрудничества в сферах АПК, туризма, ИКТ», - говорится в сообщении.

В процессе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Президент Алиев также принял в среду генсека Всемирного таможенного комитета Кунио Микури, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан, экс-президента ПАСЕ Рене Ван дер Линдена.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]