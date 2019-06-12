Баку и Берлин обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Бундестага Германии Томас Опперманн обсудили в среду в Баку развитие двусторонних отношений, сообщает сайт главы государства.

«Стороны коснулись вопросов экономического развития Азербайджана, в том числе возможностей расширения двустороннего сотрудничества в сферах АПК, туризма, ИКТ», - говорится в сообщении.

В процессе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Президент Алиев также принял в среду генсека Всемирного таможенного комитета Кунио Микури, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан, экс-президента ПАСЕ Рене Ван дер Линдена.

Р.Бабаев