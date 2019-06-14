Премьер Молдавии требует отставки генпрокурора в связи с расследованием о прослушке телефонов оппозиции

Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки генерального прокурора в связи с незаконным прослушиванием телефонов лидеров и сторонников оппозиционной партии "Платформа DA".
Об этом она сообщила в своем Facebook в пятницу после того, как проект RISE-Moldova обнародовал результаты расследования, которые свидетельствуют о том, что незаконно прослушивались телефоны более 50 человек.
"Нет сомнений в том, что в Молдавии на протяжении многих лет был установлен олигархический режим, который использует бандитские методы для запугивания и шантажа противостоящих ему людей. Молдавия была признана захваченным государством еще в 2018 году Европейским парламентом. Хотя все граждане знают и говорят о том, что прежний режим действует незаконно, вмешиваясь в жизни людей, преследуя нас, прослушивая наши телефоны и частные разговоры, правда хуже, чем мы себе представляли", - говорится в сообщении.
Она обвинила генерального прокурора Эдуарда Харунжена в нарушении Конституции и потребовала от него подать в отставку.
"На пост генпрокурора будет назначен независимый прокурор, который будет отобран на основе конкурса, для обеспечения соблюдения закона против всех коррупционеров и палачей режима. Законно избранное и поддерживаемое народом правительство больше не позволит бандитам управлять страной", - подчеркнула премьер.
Она выразила благодарность "всем представителям свободной прессы за правду и разоблачение оскорбительных злоупотреблений, совершенных бывшим режимом, а также за уважение права каждого гражданина на личную жизнь".
Согласно расследованию RISE-Moldova, в последние годы власти Молдавии развернули настоящую кампанию по прослушиванию телефонов и слежке за сторонниками "Платформы DA". После того, как они проводили акции протеста в 2015-2016 годах, прокуроры возбудили три уголовных дела с грифом "Секретно". В рамках этих дел они установили слежку за более чем 50 людьми, включая политиков, представителей гражданского общества и журналистов. Их телефонные разговоры прослушивались, в домах были установлены микрофоны и видеокамеры. Известно более 500 проектов распоряжений, ходатайств, протоколов и заключений судебных инстанций. В документах есть ссылки на более чем 200 DVD-дисков с прослушанными телефонными разговорами оппозиционеров.
Ранее Санду заявила, что хотела бы видеть на посту генерального прокурора республики румынского прокурора Лауру Кодруцу Ковеси, которая посадила в тюрьму многих политиков соседней страны. Она напомнила, что на этой неделе парламент уже внес поправки в закон о прокуратуре, чтобы на пост генерального прокурора можно было назначить человека, не имеющего молдавского гражданства.
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