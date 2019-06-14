Любая пропаганда незаконных режимов обречена на поражение – МИД Азербайджана

Официальный Баку приветствует решение административного суда французского города Гренобль об аннулировании незаконных «соглашений» - т.н. «хартий о дружбе», заключенных между департаментом Дром с сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана.
«МИД Азербайджана приветствует вынесенное 6 июня Гренобльским административным судом решение об аннулировании незаконных «соглашений», заключенных между созданными сепаратистским режимом Нагорно-Карабахского региона Азербайджана на азербайджанских оккупированных землях органами «местного управления» городов Шуша, Ханкенди и Ходжавенд и коммунами Дром, Бур-ле-Валанс, Валанс и Бур-де-Пеаж», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
МИД Азербайджана подчеркивает, что аналогичное решение о признании недействительными незаконных документов, подписанных между органами местного самоуправления Франции и сепаратистским режимом, действующим на оккупированных азербайджанских территориях, ранее было принято и административным судом Сержи-Понтуаз.
«Эти решения являются очередным свидетельством важности обеспечения верховенства закона и исполнения международных обязательств. Любая незаконная деятельность, в том числе пропаганда незаконных режимов, обречена на поражение. Наши усилия, направленные на урегулирование конфликта (армяно-азербайджанского – ИФ) в соответствии с рамками международного права и требованиями международной общественности, могут привести к обеспечению продолжительного мира и развития в регионе и обеспечить всем победу», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Р.Бабаев
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