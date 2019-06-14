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Регион 14.06.2019 18:18

Вина Ирана в нападении на танкеры не может быть доказана на основании видео - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что видеозапись инцидента с танкерами в Оманском заливе не является доказательством вины Ирана, передают в пятницу западные СМИ.

"Видеозаписи недостаточно. Мы можем понять, что именно на ней показано, но для меня этого недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод (о вине Ирана - ИФ)", - сказал Маас журналистам.

Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИРАН, ТАНКЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]