Вина Ирана в нападении на танкеры не может быть доказана на основании видео - глава МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что видеозапись инцидента с танкерами в Оманском заливе не является доказательством вины Ирана, передают в пятницу западные СМИ.

"Видеозаписи недостаточно. Мы можем понять, что именно на ней показано, но для меня этого недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод (о вине Ирана - ИФ)", - сказал Маас журналистам.

Ранее американские СМИ опубликовали видео, на котором якобы видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.