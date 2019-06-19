ВДВ России, спецназ из Египта и Белоруссии в августе проведут совместные манёвры под Рязанью - Шойгу

Российско-египетские учения пройдут в августе на территории Рязанской области, к ним будут привлечены военнослужащие из Белоруссии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"В августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение с подразделениями Вооружённых сил Арабской Республики Египет "Защитники дружбы". В этом учении будут задействованы и белорусские военнослужащие", - сказал Шойгу, выступая в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

К этим манёврам привлекаются военнослужащие российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназовцы из Египта и Белоруссии.

Министр сказал, что до конца текущего года ВДВ предстоит принять участие в стратегических командно-штабных манёврах "Центр-2019" и совместных учениях контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019".

Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях "Славянское братство", которые проходят в Сербии.

Говоря о задачах для ВДВ, он отметил, что войскам требуется повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 65%, ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что "позволит обустроить военную инфраструктуру четырёх соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать достойные условия для проживания военнослужащих".