Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2889

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.90 1.97 Brent 62.14 1.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.06.2019 21:51

ВДВ России, спецназ из Египта и Белоруссии в августе проведут совместные манёвры под Рязанью - Шойгу

Российско-египетские учения пройдут в августе на территории Рязанской области, к ним будут привлечены военнослужащие из Белоруссии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"В августе в Рязанской области состоится четвёртое совместное учение с подразделениями Вооружённых сил Арабской Республики Египет "Защитники дружбы". В этом учении будут задействованы и белорусские военнослужащие", - сказал Шойгу, выступая в среду на заседании коллегии Минобороны РФ.

К этим манёврам привлекаются военнослужащие российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) и спецназовцы из Египта и Белоруссии.

Министр сказал, что до конца текущего года ВДВ предстоит принять участие в стратегических командно-штабных манёврах "Центр-2019" и совместных учениях контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2019".

Шойгу также напомнил, что в эти дни тактическая группа ВДВ принимает участие в ежегодных совместных учениях "Славянское братство", которые проходят в Сербии.

Говоря о задачах для ВДВ, он отметил, что войскам требуется повысить оснащённость современным вооружением и техникой до 65%, ввести в эксплуатацию 80 зданий и сооружений, что "позволит обустроить военную инфраструктуру четырёх соединений, обеспечить надлежащее хранение и обслуживание техники, создать достойные условия для проживания военнослужащих".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, БЕЛОРУССИЯ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики EgyptAir может возобновить полеты в Москву до конца апреля - представитель компании Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир Россия и Египет подписали протокол для возобновления авиасообщения Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]