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Дальнее зарубежье 09.12.2023 17:15

Президенты Египта и России обсудили по телефону ситуацию в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого речь шла о секторе Газа, сообщает в субботу канцелярия египетского лидера.

В сообщении канцелярии отмечается, что "в ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, особенно в секторе Газа".

Ас-Сиси рассказал собеседнику об усилиях Каира по согласованию прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также - по доставке гумпомощи в сектор Газа.

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Тэги: ЕГИПЕТ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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