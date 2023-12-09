Президенты Египта и России обсудили по телефону ситуацию в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого речь шла о секторе Газа, сообщает в субботу канцелярия египетского лидера.

В сообщении канцелярии отмечается, что "в ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, особенно в секторе Газа".

Ас-Сиси рассказал собеседнику об усилиях Каира по согласованию прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также - по доставке гумпомощи в сектор Газа.