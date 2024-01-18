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АПК 18.01.2024 21:31

Египет приобрел на тендере 360 тыс. т пшеницы

Египет на очередном тендере, проведенном GASC (агентство по закупкам продовольствия), приобрел 6 судовых партий (360 тыс. тонн) пшеницы, 5 (300 тыс. тонн) из которых - российского происхождения, сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале.

Пшеница куплена по $265 (FOB) за тонну с отсрочкой оплаты 270 дней и с поставкой с 15 по 20 марта.

Доля российской пшеница на египетских тендерах в 2023/2024 сезоне растет. По данным аналитического центра АО "Русагротранс", в первой половине сезона (июль-декабрь 2023 года) она составила 66% против 62% год назад. Было куплено 2,9 млн тонн пшеницы из России из общего объема закупок в 4,4 млн тонн. Рост закупок в текущем сезоне составил 11,5%.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ПШЕНИЦА, ТЕНДЕР


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