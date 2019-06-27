Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ

Президент Молдавии Игорь Додон рад возобновлению полномасштабного сотрудничества между парламентом республики и Госдумой России.
"Сегодня председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная выступила с речью в Государственной Думе Российской Федерации. Отмечу, что это первое выступление руководителя парламента нашей страны с трибуны нижней палаты российского законодательного органа. Рад тому, что между парламентами двух стран возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество", - написал Додон в четверг на своей странице в "Фейсбуке", где разместил и ссылку с выступлением спикера парламента Молдавии.
В своем выступлении Гречаная выразила благодарность внешним партнерам, благодаря которым удалось преодолеть политический кризис в Молдавии.
По ее словам, политический кризис в Молдавии был разрешён при поддержке зарубежных партнёров - Российской Федерации, Европейского союза, США, которые "успешно выступили в качестве медиаторов между различными политическими силами Молдавии".
"Уникальность ситуации заключается в том, что крупные геополитические силы нашли точку согласия и возможность полноценного сотрудничества именно в Молдавии. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто сыграл особую роль в разрешении этой сложной ситуации и восстановлении легитимной власти в Молдавии", - сказала Гречаная.
Она выразила уверенность, что после преодоления политического кризиса и формирования новых структур государственной власти в Молдавии, ее отношения с Россией будут налаживаться.
"Еще недавно отношения между нашими странами переживали сложный период. Из-за недальновидности и неграмотности в наведении мостов, взаимосвязи Молдовы с её внешними партнёрами, как на Западе, так и на Востоке достигли критического уровня. Сегодня я уверена, что немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами преодолён", - заявила спикер парламента Молдавии.
Как сообщалось, до перехода Демпартии Молдавии в оппозицию действовал официальный запрет, введенный правительством на поездки в Россию депутатов, министров и других государственных служащих Молдавии. Этот запрет нарушал только президент Игорь Додон и депутаты пропрезидентской Партии социалистов.
Президент Азербайджана повысил в звании новых руководителей МВД и СГБ
В Азербайджане будет подготовлен новый законопроект «Об авиации»
Президент Алиев в конце 2019 года совершит визит в Чехию – МИД Азербайджана
Цены на нефть перешли к росту, Brent на уровне $66,54 за баррель
Азербайджан с 2020г будет применять новый механизм субсидирования сельхозпроизводителей
Страховщики в Азербайджане в январе-мае увеличили премии по ОСАГО на 9%, выплаты – на 24%
Золото и серебро от борцов сборной Азербайджана на II Европейских играх
ИВ Баку получит 1 млн манатов на мероприятия в рамках «Года Насими»
В ДТП на юге Азербайджана погибли 2 человека, еще 4 – пострадали
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви