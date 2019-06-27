Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ

Президент Молдавии Игорь Додон рад возобновлению полномасштабного сотрудничества между парламентом республики и Госдумой России.

"Сегодня председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная выступила с речью в Государственной Думе Российской Федерации. Отмечу, что это первое выступление руководителя парламента нашей страны с трибуны нижней палаты российского законодательного органа. Рад тому, что между парламентами двух стран возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество", - написал Додон в четверг на своей странице в "Фейсбуке", где разместил и ссылку с выступлением спикера парламента Молдавии.

В своем выступлении Гречаная выразила благодарность внешним партнерам, благодаря которым удалось преодолеть политический кризис в Молдавии.

По ее словам, политический кризис в Молдавии был разрешён при поддержке зарубежных партнёров - Российской Федерации, Европейского союза, США, которые "успешно выступили в качестве медиаторов между различными политическими силами Молдавии".

"Уникальность ситуации заключается в том, что крупные геополитические силы нашли точку согласия и возможность полноценного сотрудничества именно в Молдавии. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто сыграл особую роль в разрешении этой сложной ситуации и восстановлении легитимной власти в Молдавии", - сказала Гречаная.

Она выразила уверенность, что после преодоления политического кризиса и формирования новых структур государственной власти в Молдавии, ее отношения с Россией будут налаживаться.

"Еще недавно отношения между нашими странами переживали сложный период. Из-за недальновидности и неграмотности в наведении мостов, взаимосвязи Молдовы с её внешними партнёрами, как на Западе, так и на Востоке достигли критического уровня. Сегодня я уверена, что немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами преодолён", - заявила спикер парламента Молдавии.

Как сообщалось, до перехода Демпартии Молдавии в оппозицию действовал официальный запрет, введенный правительством на поездки в Россию депутатов, министров и других государственных служащих Молдавии. Этот запрет нарушал только президент Игорь Додон и депутаты пропрезидентской Партии социалистов.