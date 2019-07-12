Болсонару может назначить сына послом Бразилии в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его сын Эдуарду мог бы хорошо работать на посту посла Бразилии в США.
"Я об этом думал, да. Такая возможность существует, он - друг детей Трампа, говорит по-английски, по-испански, у него большой опыт. Я считаю, что он был бы подходящим кандидатом на должность, и мог бы идеально представлять Бразилию в Вашингтоне", - заявил он журналистам, его цитируют бразильское агентство "Аженсия Бразил".
Он добавил, что финальное решение все равно остается за его сыном.
В свою очередь сын Болсонару - Эдуарду - заявил, что пока не получал официального предложения, но он был бы готов его принять.
"Если президент возлагает на меня эту миссию, я буду готов сдать свой (депутатский - ИФ) мандат. Я говорю по-английски, я говорю по-испански, и меня избрали рекордным числом голосов на пост председателя комитета по иностранным делам", - сказал Эдуарду Болсонару, который является членом парламента.
В марте этого года он сопровождал отца на личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.
До назначения на эту должность его кандидатуру должен утвердить сенат страны.
Эдуарду Болсонару 35 лет, он является третьим из четырех детей президента.
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