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Дальнее зарубежье 12.07.2019 14:02

Болсонару может назначить сына послом Бразилии в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его сын Эдуарду мог бы хорошо работать на посту посла Бразилии в США.

"Я об этом думал, да. Такая возможность существует, он - друг детей Трампа, говорит по-английски, по-испански, у него большой опыт. Я считаю, что он был бы подходящим кандидатом на должность, и мог бы идеально представлять Бразилию в Вашингтоне", - заявил он журналистам, его цитируют бразильское агентство "Аженсия Бразил".

Он добавил, что финальное решение все равно остается за его сыном.

В свою очередь сын Болсонару - Эдуарду - заявил, что пока не получал официального предложения, но он был бы готов его принять.

"Если президент возлагает на меня эту миссию, я буду готов сдать свой (депутатский - ИФ) мандат. Я говорю по-английски, я говорю по-испански, и меня избрали рекордным числом голосов на пост председателя комитета по иностранным делам", - сказал Эдуарду Болсонару, который является членом парламента.

В марте этого года он сопровождал отца на личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

До назначения на эту должность его кандидатуру должен утвердить сенат страны.

Эдуарду Болсонару 35 лет, он является третьим из четырех детей президента.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, США, СЫН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]