Новый газоносный объект обнаружен на крупнейшем месторождении Узбекистана

Новый газоносный объект открыт на месторождении "Мустакилликнинг 25 йиллиги" ("Месторождение 25 лет", М25) в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана), сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Газоносный объект был обнаружен в результате буровых работ на месторождении М25. При строительстве скважины 1-О, помимо XV и XVa горизонтов, был вскрыт XVI горизонт. Среднесуточный приток газа составляет 300 тыс. кубометров. Полученный промышленный приток природного газа свидетельствует о том, что XVI горизонт является газонасыщенным и констатирует открытие нового газоносного объекта в пределах месторождения М25", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минэнерго, работы по бурению и строительству скважины осуществлены в рамках соглашения о разделе продукции компанией Surhan Gas Chemical Operating Company (SGCOC) с привлечением компании Eriell, имеющей большой опыт реализации проектов на территории Центральной Азии, Российской Федерации и Ближнего Востока.

SGCOC, компания-оператор проекта, создана консорциумом инвесторов с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International).

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding и "Узнефтегаздобыча" СРП по инвестиционному блоку "Узбекистон мустакиллиги" ("Независимость Узбекистана") с доразведкой и разработкой газового месторождения М25 и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

Запасы месторождения М25 и всего инвестиционного блока оцениваются более чем в 100 млрд кубометров газа.

SGCOC в апреле текущего года приступила к разведочному бурению в рамках СРП. По данным Минэнерго, SGCOC заключила контракт с международной сервисной группой Eriell на строительство 15 разведочных и оценочно-эксплуатационных скважин.

Оператор в марте текущего года завершил полевые сейсморазведочные работы 3D на площади 160 кв. км и приступил к 2D-сейсмике в объеме 400 погонных км, уточняет министерство. Подрядчиком работ выступает BGP, подразделение China National Petroleum Corporation.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе в течение 2018-2022 годов планируется провести бурение скважин, обустройство месторождения М25, геологоразведочные работы на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд кубометров в год. Стоимость первого этапа оценивается в более чем $2 млрд.

На втором этапе - с 2023 по 2025 годы - планируется строительство газохимического комплекса для производства полимерных продуктов в объеме до 500 тыс. тонн в год с глубокой переработкой товарного газа.

В целом инвестиции в рамках СРП с учетом строительства газоперерабатывающего комплекса оценивались в $5,8 млрд. Проект рассчитан на 35 лет.