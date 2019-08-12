Президент Туркменистана решил купить всю линейку Aurus

Премьер РФ Дмитрий Медведев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели российский лимузин Aurus Senat, привезенный для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме, после чего туркменский лидер выразил намерение приобрести всю линейку этих автомобилей.

Бердымухамедов встретил главу российского правительства у входа в конгресс-центр "Аваза", где проходит форум, после чего он и Медведев направились к демонстрируемому там же автомобилю.

Ознакомившись с новинкой, Бердымухамедов сказал Медведеву, что Туркменистан намерен приобрести всю линейку автомобилей марки Aurus. Глава российского правительства ответил на это, что "заявка принята".

Подходя к автомобилю, Медведев пояснил, что представленный автомобиль является "простым вариантом", в то время как для лидеров государств существует "специальный вариант". Затем президент Туркменистана сел за руль и осмотрел салон изнутри, отдельно отметив большое количество цифровых технологий. После этого Бердымухамедов с Медведевым переместились на заднее сиденье автомобиля, где они продолжили обсуждение особенностей Aurus.

Выйдя из автомобиля, президент Туркменистана отметил ряд достоинств российской машины, в том числе хороший салон, изящный внешний вид и "правильную цену".

В свою очередь, Медведев рассказал, что не только над дизайном, но и над внутренним наполнением работала команда профессионалов.

Высказывая намерение купить автомобили марки Aurus, особое внимание Бердымухамедов обратил на цвет и большой размер радиатора, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в жарком климате.

"Цвет, мы знаем, белый должен быть", - с улыбкой ответил Медведев.

"Если надо сделать заявку, то мы сделаем", - сказал туркменский лидер.

"Ваши слова - уже заявка", - ответил российский премьер.

Собеседники договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств.

Автомобиль Aurus Senat цвета Lustre White (Искрящийся белый) был произведен в июле 2019 года специально для демонстрации на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.

Данная версия автомобиля существует в единственном экземпляре и произведена впервые.

Салон выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, сочетающей двигатель V8 и электромотор. Суммарная мощность этой установки составляет 660 лошадиных сил. Это обеспечивает трехтонному автомобилю возможность ускориться до 100 км/ч за 6 секунд. Машина оборудована 9-ти ступенчатой коробкой передач, разработанной в России, и современными системами помощи водителю.