В Азербайджане в I полугодии подорожали около 360 видов товаров и услуг – Центробанк

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в полугодии 2019 года составила 2,7% против 1,8% на конец 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

"Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в январе-июне 2019 года составила 2,7% против 1,8% на конец 2018 года", - отметили в Центробанке.

По данным ЦБА, в январе-июне 2019 года из 520 наименований товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 114 товарам и услугам, по 50 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 356 видам товаров и услуг.

ЦБА в отчетном периоде провел опрос среди 4,25 тыс. домохозяйств, посвященный инфляционным ожиданиям. «Согласно данным опроса, 35,4% респондентов считают, что в последующие 12 месяцев темпы инфляции сохранятся, 38,3% - рост цен будет более медленный, 20,8% - потребительские цены останутся на текущем уровне, 3,3% ожидают снижение инфляции», - подчеркнули в банке.

При этом согласно последним прогнозам Центробанка, рост цен в Азербайджане будет на уровне 4 +/-2%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на 2019 год прогнозируется на уровне 3,8%.

А.Мамедов