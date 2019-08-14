Azpromo начинает организовывать покупательские миссии в Азербайджан

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в ноябре 2019 года организует покупательскую миссию в Азербайджан для иностранных компаний, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Azpromo.
«Миссия организовывается для компаний, работающих на рынках Германии, Польши и Хорватии. Предлагаемые товары для приобретения - вина, спиртные напитки и пищевая продукция. Сроки проведения миссии 18-23 ноября»,- сказали в Azpromo.
Компании желающие принять участие в покупательской миссии должны представить все необходимые документы до 10 октября.
В Фонде также отметили, что иностранные граждане принимающие участие в покупательской миссии будут обеспечены гостиницей, билетами на воздушный транспорт, а также транспортом внутри страны (за исключением такси), за счет министерства экономики Азербайджана.
Покупательские миссии организовывают для покупки ненефтяной продукции Азербайджана. В состав покупательских миссий могут войти только 10 человек, а период их пребывания в стране не должен будет превышать шести дней.
Б.Рустамбеков
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