Баку и Тбилиси на следующей неделе продолжат обсуждения по делимитации госграницы – МИД Азербайджана

Баку и Тбилиси 19-23 августа проведут очередную встречу экспертов по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы, сообщила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«Встреча экспертной группы госкомиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией состоится 19-23 августа»,- сказала Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По ее словам, встреча состоится на одном из участков государственной границы Азербайджана и Грузии.
Работы по делимитации азербайджано-грузинской государственной границы ведутся с 1996 года. В рамках этого процесса стороны согласовали 314 из 480 км государственной границы.
Последнее заседание указанной комиссии состоялось в конце мая в Баку.
14 июля группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников на территории монастырского комплекса «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) и оскорбила их. В связи инцидентом представители погранслужб Азербайджана и Грузии провели встречу, в ходе которой совместно изучили инцидент, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы пресечь в будущем подобные случаи.
Личный состав ГПС Азербайджана предпринял неотложные меры и обеспечил меры безопасности на территории.
15 июля МИД Азербайджана вызвал посла Грузии в Баку и потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе. Внешнеполитическое ведомство расценило инцидент, как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами.
16 июля замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что какие-либо религиозно-культурные и другие не правовые факты не могут составлять основу делимитации границ. «Территория, охватывающая комплекс пещер Кешикчидаг (Давид Гареджи) по всем существующим правовым документам и фактическому использованию всегда относился к Азербайджану», - заявил Халафов.
Он подчеркнул, что эта территория обозначалась, как территория Азербайджана в топографических дежурных картах, утвержденных в 1963 году Верховным Советом Грузии.
Монастырский комплекс «Кешикчидаг» (Давид Гареджи) находится на территории Азербайджана. Однако, представители грузинской общественности оспаривают принадлежность комплекса Азербайджану и постоянно устраивают различные инциденты на границе двух стран.
Ф.Исазаде
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