Премьеры Армении и Грузии обсудили возможности активизации процесса делимитации и демаркации границы

Армения и Грузия намерены активировать процесс делимитации между странами, Ереван также поддерживает стремление Тбилиси стать членом ЕС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"26 января в Тбилиси Армения и Грузия подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Сегодня мы обсудили практические шаги по реализации этой декларации. Существенным вопросом в этом документе является взаимное признание территориальной целостности и суверенитета Армении и Грузии. И сегодня мы обсудили возможности активизации процесса делимитации и демаркации между Арменией и Грузией", - сказал Пашинян на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Ереване в понедельник.
По его словам, расширение и углубление сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только для Армении и Грузии, но и важно с точки зрения обеспечения стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
"Статус Грузии кандидата на членство в ЕС с воодушевлением было воспринято в Армении, это важное событие, которое будет иметь непосредственное влияние не только на регион, но и двусторонние отношения Армении и Грузии. Армения поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС", - отметил Пашинян.
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