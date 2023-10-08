Азербайджан готов направить своих представителей в Грузию для переговоров с Арменией по нормализации отношений, если будет согласие Еревана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку вести в Грузии переговоры с представителями Армении по нормализации отношений, но для этого должно быть согласие Еревана.
"Сегодня несколько стран и одновременно некоторые международные организации пытаются поддержать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем это. Мы приветствуем любое посредничество и помощь, если оно не будет односторонним и предвзятым. Однако, на мой взгляд, наиболее правильным выбором в этой направлении, учитывая как исторические связи, так и географический фактор, безусловно, могла бы быть Грузия", - сказал Алиев в воскресенье в Тбилиси, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.
Алиев, выразив благодарность премьеру Грузии за предложение возможных посреднических возможностей в этом вопросе, отметил: "Думаю, как страна, готовая к этому, такого же подхода нам следует ожидать от Армении".
По словам Алиева, если будет согласие Армении, руководители соответствующих структур Азербайджана могут сразу "приехать в Грузию как для двусторонних, так и для трехсторонних встреч".
В.Алиев
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