Премьер Грузии надеется, что Азербайджан и Армения подпишут мирный договор

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду на подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил о готовности Тбилиси выступить посредником в этом процессе.

"Здесь, в Грузии, у нас всегда была беспристрастная позиция, и сегодня мы готовы внести свой вклад в решение этого вопроса. Мы хотим выступить посредниками в этом вопросе и готовы предоставить любой дружественный формат. Наше будущее должно быть мирным и стабильным, и все три страны Южного Кавказа должны сами решать региональные вопросы", - сказал Гарибашвили в воскресенье в Тбилиси, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер отметил, что еще раз проинформировал Алиева о поддержке территориальной целостность и суверенитета Азербайджана, а также выразил благодарность Азербайджану, который, в свою очередь, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии.

"Мы также отметили, что возлагаем большие надежды на то, что Азербайджан и Армения подпишут мирное соглашение. С этой точки зрения наши взгляды на мирную повестку дня на Южном Кавказе полностью совпадают. Надеемся, что мир в этом регионе будет устойчивым и послужит процветанию наших стран, а также народов Азербайджана, Армении и Грузии", - добавил Гарибашвили.

В.Алиев