Премьеры Грузии и Армении обсудили установление долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в пятницу в Тбилиси на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил вопрос установления долгосрочного мира в регионе.

"Мы готовы внести свой вклад в это дело, которое принесет пользу всем народам в регионе. Мы с оптимизмом и надеждой смотрим на диалог между Арменией и Азербайджаном", - сказал Гарибашвили.

Премьер-министры также подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.

"У нас была очень хорошая встреча с господином Пашиняном. Особо хочу отметить, что мы сегодня приняли решение о подписании декларации о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, которые исторически являются друзьями и союзниками", - сказал Гарибашвили на совместном с Пашиняном брифинге.

Премьер Грузии отметил, что сотрудничество успешно развивается и товарооборот между двумя странами превысил миллиард долларов.

"Хочу с удовлетворением отметить, что в прошлом году Грузию посетили почти миллион туристов и визитеров из Армении", - сказал Гарибашвили.

Правительственная делегация Армении в пятницу прибыла в Тбилиси для участия в межправительственном заседании по экономическим вопросам.