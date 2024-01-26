Премьеры Грузии и Армении обсудили установление долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что в пятницу в Тбилиси на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном обсудил вопрос установления долгосрочного мира в регионе.
"Мы готовы внести свой вклад в это дело, которое принесет пользу всем народам в регионе. Мы с оптимизмом и надеждой смотрим на диалог между Арменией и Азербайджаном", - сказал Гарибашвили.
Премьер-министры также подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.
"У нас была очень хорошая встреча с господином Пашиняном. Особо хочу отметить, что мы сегодня приняли решение о подписании декларации о стратегическом сотрудничестве между нашими странами, которые исторически являются друзьями и союзниками", - сказал Гарибашвили на совместном с Пашиняном брифинге.
Премьер Грузии отметил, что сотрудничество успешно развивается и товарооборот между двумя странами превысил миллиард долларов.
"Хочу с удовлетворением отметить, что в прошлом году Грузию посетили почти миллион туристов и визитеров из Армении", - сказал Гарибашвили.
Правительственная делегация Армении в пятницу прибыла в Тбилиси для участия в межправительственном заседании по экономическим вопросам.
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