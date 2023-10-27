Премьер Грузии заявляет о готовности Тбилиси и дальше посредничать в переговорах между Ереваном и Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о состоявшейся в рамках проходящего в Тбилиси международного форума "Шелковый путь" трехсторонней встрече с премьер-министрами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Али Асадовым.

"Вчера мы с премьер-министрами Армении и Азербайджана провели значимую трехстороннюю встречу. Грузия, как нейтральный и объективный посредник и друг обеих стран, крайне заинтересована, чтобы в нашем регионе установился долгосрочный мир", - заявил Гарибашвили в пятницу журналистам.

Он отметил, что готов и дальше участвовать в качестве посредника на переговорах между армянской и азербайджанской сторонами.