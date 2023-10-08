Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создаст новую политическую реальность на Южном Кавказе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что подписание мирного договора с Арменией позволит сформировать на Южном Кавказе новую политическую ситуацию и наладить взаимодействие в формате Баку-Тбилиси-Ереван.

"Мир еще не полностью установлен на Южном Кавказе. Настало уже время для этого. Мы с Грузией всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет наших стран. Нарушение территориальной целостности недопустимо. Позиция Азербайджана в этом отношении однозначна", - сказал Алиев в воскресенье в Тбилиси, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

Алиев подчеркнул, что если между Азербайджаном и Арменией будет заключено мирное соглашение, то на Южном Кавказе будет сформирована новая политическая ситуация. "Страны региона смогут начать сотрудничество в трехстороннем формате. Теперь этот момент настал. Было бы большой ошибкой упустить эту возможность", - добавил президент Азербайджана.

Алиев считает, что Баку, Тбилиси и Ереван могут наладить успешное трехстороннее сотрудничество в таких секторах, как транспорт, энергетическая безопасность, торговля, взаимные инвестиции.

Президент Азербайджана, касаясь ситуации вокруг мирного договора с Арменией, подчеркнул, что в этом направлении "сейчас необходимо активно работать". При этом он выразил надежду, что стороны смогут достичь результата в этой работе.

В.Алиев