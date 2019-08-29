СК Meqa Sigorta сократила в I полугодии чистую прибыль на 9,8%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «Meqa Sigorta» за первое полугодие 2019 года составила 2 млн 283 тыс. 377,14 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Первое полугодие 2018 года Meqa Sigorta завершила с чистой прибылью в размере 2 млн 529 тыс. 946,08 манатов. Таким образом, в январе-июне 2019 года чистая прибыль компании по сравнению с годом ранее сократилась на 9,8%.

Согласно финансовой отчетности компании, в отчетный период доходы компании составили 12 млн 303 тыс. 438,67 манатов. В том числе страховые премии составили 14 млн 598,133 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 738,952 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за первое полугодие 2019 года составили 9 млн 449 тыс. 217,25 манатов. В том числе объем страховых выплат – 1 млн 666,667 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 2 млн 33,403 тыс., премии, переданные на перестрахование – 5 млн 608,826 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль компании за отчетный период составила 2 млн 854 тыс. 221,42 манатов, платежи по налогу на прибыль – 570 тыс. 844,28 манатов.

В первом полугодии активы компании выросли на 16,2% - до 49 млн 380,665 тыс. манатов, собственный капитал – на 9,3% - до 26 млн 64,23 тыс. манатов, обязательства – на 25% - до 23 млн 316,436 тыс. манатов.

В отчетный период компания сохранила уставный капитал на уровне 14,5 млн манатов.

В январе-июне объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 0,1% - до 9,3 млн манатов.

СК Meqa Sigorta действует на страховом рынке Азербайджана с 1 октября 2010 года. Акционерами компании являются несколько физических лиц.

А.Мамедов