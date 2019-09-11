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11.09.2019 17:44

Пресс-релиз

18 сентября представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике совместно с Музеем военной истории Азербайджана и Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики проводят тематическую встречу к 80-летию начала Второй мировой войны. Она состоится в Музее военной истории Азербайджана по адресу: город Баку, ул. академика Шафаята Мехтиева, 76 (Сальянские казармы, напротив телекомпании «Лидер»).
Для участия во встрече (в том числе представителям СМИ) необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +994124964500 либо по электронной почте [email protected] Вход в музей будет осуществляться по предоставлению документа, удостоверяющего личность.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]