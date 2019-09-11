Пресс-релиз

18 сентября представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике совместно с Музеем военной истории Азербайджана и Советом ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики проводят тематическую встречу к 80-летию начала Второй мировой войны. Она состоится в Музее военной истории Азербайджана по адресу: город Баку, ул. академика Шафаята Мехтиева, 76 (Сальянские казармы, напротив телекомпании «Лидер»).

Для участия во встрече (в том числе представителям СМИ) необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +994124964500 либо по электронной почте [email protected] Вход в музей будет осуществляться по предоставлению документа, удостоверяющего личность.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов