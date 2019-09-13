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Инфраструктура и тендеры 13.09.2019 18:43

Счетпалата Азербайджана предлагает активнее привлекать МСП к госзакупкам

Счетная палата Азербайджана считает необходимым повышение прозрачности госзакупок для увеличения конкурентоспособности в данной сфере, заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

"Мы подготовили ряд предложений для увеличения прозрачности в данной сфере. Мы считаем необходимым участие в процессе закупок малых и средних предприятий, так как государственные средства должны быть доступными для МСП. Мы считаем, что необходимо сокращать число закупок из одного источника", - сказал Гюльмамедов журналистам в пятницу.

При этом глава Счетной палаты отметил, что вопрос сокращения числа закупок у одного источника нельзя решить их лимитированием.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2019 года в Азербайджане было осуществлено 6,404 тыс. госзакупок на сумму 3 млрд 110,2 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число закупок выросло на 7%, их объем – на 5,1%.

А.Мамедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГОСЗАКУПКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]