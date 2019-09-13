Счетпалата Азербайджана предлагает активнее привлекать МСП к госзакупкам

Счетная палата Азербайджана считает необходимым повышение прозрачности госзакупок для увеличения конкурентоспособности в данной сфере, заявил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов.

"Мы подготовили ряд предложений для увеличения прозрачности в данной сфере. Мы считаем необходимым участие в процессе закупок малых и средних предприятий, так как государственные средства должны быть доступными для МСП. Мы считаем, что необходимо сокращать число закупок из одного источника", - сказал Гюльмамедов журналистам в пятницу.

При этом глава Счетной палаты отметил, что вопрос сокращения числа закупок у одного источника нельзя решить их лимитированием.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2019 года в Азербайджане было осуществлено 6,404 тыс. госзакупок на сумму 3 млрд 110,2 млн манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число закупок выросло на 7%, их объем – на 5,1%.

А.Мамедов