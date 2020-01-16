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СНГ 16.01.2020 19:02

Предполагаемый состав нового правительства будет представлен президенту в ближайшее время - Мишустин

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин планирует в ближайшее время предоставить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства.

"Я думаю, что в ближайшее время", - сказал Мишустин журналистам в четверг, отвечая на вопрос, когда он планирует представить президенту список министров.

Он отметил, что понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, "возникнет в ближайшие дни".

"Мы консультировались со всеми фракциями. Как только оно (понимание - ИФ) появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин.

Он добавил, что благодарен президенту за оказанное доверие и депутатам Госдумы за детальную проработку всех вопросов в ходе консультаций в четверг.

"Говорили о направлениях работы правительства, говорили о послании, как его можно реализовывать. Думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, обязательно об этом расскажем", - сказал Мишустин.

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Тэги: РОССИЯ, МИШУСТИН, КАБИНЕТ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]