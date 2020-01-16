Предполагаемый состав нового правительства будет представлен президенту в ближайшее время - Мишустин

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин планирует в ближайшее время предоставить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства.
"Я думаю, что в ближайшее время", - сказал Мишустин журналистам в четверг, отвечая на вопрос, когда он планирует представить президенту список министров.
Он отметил, что понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, "возникнет в ближайшие дни".
"Мы консультировались со всеми фракциями. Как только оно (понимание - ИФ) появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин.
Он добавил, что благодарен президенту за оказанное доверие и депутатам Госдумы за детальную проработку всех вопросов в ходе консультаций в четверг.
"Говорили о направлениях работы правительства, говорили о послании, как его можно реализовывать. Думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, обязательно об этом расскажем", - сказал Мишустин.
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