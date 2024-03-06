Мишустин надеется на участие Азербайджана в Интервидении

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что Азербайджан примет участие в конкурсе Интервидение в России.

"Мы будем проводить большой конкурс Интервидение, в котором, надеюсь, примут участие блестящие исполнители из Азербайджана. Конкурс будет большой, и на сегодняшний день идет подготовка", - сказал он в ходе встречи с женщинами-представителями общественных организаций.

Первый Международный конкурс популярной песни "Интервидение" планируется провести в России в 2024 году.