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СНГ 06.03.2024 17:35

Мишустин надеется на участие Азербайджана в Интервидении

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил надежду, что Азербайджан примет участие в конкурсе Интервидение в России.

"Мы будем проводить большой конкурс Интервидение, в котором, надеюсь, примут участие блестящие исполнители из Азербайджана. Конкурс будет большой, и на сегодняшний день идет подготовка", - сказал он в ходе встречи с женщинами-представителями общественных организаций.

Первый Международный конкурс популярной песни "Интервидение" планируется провести в России в 2024 году.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ИНТЕРВИДЕНИЕ, МИШУСТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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