В Грузию не пустили женщину с детьми, отказавшуюся пройти карантин, она предпочла остаться в Азербайджане

Грузинские пограничники на Лагодехском пропускном пункте на границе с Азербайджаном не пропустили в страну посещавших Иран гражданку Грузии и ее детей, так как женщина отказалась пройти карантин, сообщает в четверг грузинская телекомпания "Рустави-2".

"Это члены одной семьи, мать и дети, которые посещали Иран. У них не было температуры или других признаков заболевания, однако из-за того, что они были в Иране, им было предложено отправиться в инфекционную больницу, на что мать ответила отказом и предпочла остаться вместе с детьми на территории Азербайджана", - сказала журналистам руководитель лагодехского отделения Центра общественного здравоохранения Грузии Мака Хмаладзе.

По ее словам, супруг женщины при этом смог проехать в Грузию, так как он не посещал Иран вместе с семьей.

Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил журналистам, что контроль на границе Грузии усилен, чтобы свести до минимума риск проникновения в страну коронавируса covid-19.

"В целом ситуация идет больше к распространению, принимает пандемический характер, поэтому все страны должны сохранять соответствующий режим пандемической готовности, который мы в Грузии уже объявили несколько дней назад", - сказал Гамкрелидзе.

Вместе с тем он призвал грузинскую общественность и СМИ категорически отказаться от паники в связи с первым зафиксированном в Грузии случае заражения коронавирусом covid-19.

Накануне глава грузинского Минздрава Екатерина Тикарадзе сообщила, что в Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. По ее словам, вирусом заразился 50-летний гражданин Грузии, который вернулся в страну из Ирана через Азербайджан. Правительство Грузии в среду приняло решение ограничить въезд в страну через сухопутные участки границы для граждан Ирана. Ранее Грузия приостановила прямое авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса.

Новый коронавирус covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 82 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,8 тыс. случаев.

По данным Минздрава Ирана, число заражений коронавирусом в этой стране за минувшие сутки увеличилось более чем на 100 человек и достигло 245 человек. 26 человек скончались.