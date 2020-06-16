Ривлин пригласил президента Азербайджана совершить в 2021 году визит в Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Израиль в 2021 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами
«По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, приглашаю Вас в 2021 году совершить исторический визит в Израиль, чтобы отметить эту веху в наших отношениях. В то же время я искренне надеюсь, что в ближайшее время в Израиле откроется посольство Азербайджана, что придаст импульс для укрепления и углубления наших отношений», - говорится в послании Ривлина президенту Алиеву, посвященного Дню Республики Азербайджана.
Президент Израиля отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан является «важным и близким партнером Израиля».
«Наши страны динамично сотрудничают в сфере бизнеса, инноваций, науки, образования, безопасности, туризма, культуры и многих других областях. Братские отношения между азербайджанским и еврейским народами, а также совместные усилия наших народов по поощрению религиозной терпимости и осуждению всех проявлений ненависти и антисемитизма являются основой нашего партнерства», - подчеркнул Ривлин.
Х.Насирзаде
Сделка ОПЕК+ в мае исполнялась на 89%: странами ОПЕК на 86%, не-ОПЕК - на 94% - МЭА
МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с
Минэнерго Белоруссии не получало уведомлений от Газпрома о возможном прекращении поставок газа
Делегация из Азербайджана прибудет в Дагестан для решения вопроса возвращения их граждан домой
Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане
Семеро сотрудников МВД пострадали в беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана в пункте временного размещения в Дагестане - СКР
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
ГААД получит около 1 млн манатов на строительство дороги в Шабранском районе
ИВ Мингячевирского района направит свыше 260 тыс. манатов на благоустройство города
В Новой Зеландии впервые за 25 дней зафиксировали новые случаи коронавируса
В странах Балтии за сутки зарегистрировано пять новых случаев коронавируса
Администрация Трампа готовит проект инвестиций в инфраструктуру объемом порядка $1 трлн
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Создание свободной экономической зоны Алят увеличит грузоперевозки
Caspian European Club провел online B2G forum с участием МУСТАФЫ АББАСБЕЙЛИ
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог