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Внешняя политика 16.06.2020 12:26

Ривлин пригласил президента Азербайджана совершить в 2021 году визит в Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Израиль в 2021 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

«По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, приглашаю Вас в 2021 году совершить исторический визит в Израиль, чтобы отметить эту веху в наших отношениях. В то же время я искренне надеюсь, что в ближайшее время в Израиле откроется посольство Азербайджана, что придаст импульс для укрепления и углубления наших отношений», - говорится в послании Ривлина президенту Алиеву, посвященного Дню Республики Азербайджана.

Президент Израиля отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан является «важным и близким партнером Израиля».

«Наши страны динамично сотрудничают в сфере бизнеса, инноваций, науки, образования, безопасности, туризма, культуры и многих других областях. Братские отношения между азербайджанским и еврейским народами, а также совместные усилия наших народов по поощрению религиозной терпимости и осуждению всех проявлений ненависти и антисемитизма являются основой нашего партнерства», - подчеркнул Ривлин.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]