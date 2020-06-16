Ривлин пригласил президента Азербайджана совершить в 2021 году визит в Израиль

Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить визит в Израиль в 2021 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

«По случаю 30-летия дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, приглашаю Вас в 2021 году совершить исторический визит в Израиль, чтобы отметить эту веху в наших отношениях. В то же время я искренне надеюсь, что в ближайшее время в Израиле откроется посольство Азербайджана, что придаст импульс для укрепления и углубления наших отношений», - говорится в послании Ривлина президенту Алиеву, посвященного Дню Республики Азербайджана.

Президент Израиля отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув, что Азербайджан является «важным и близким партнером Израиля».

«Наши страны динамично сотрудничают в сфере бизнеса, инноваций, науки, образования, безопасности, туризма, культуры и многих других областях. Братские отношения между азербайджанским и еврейским народами, а также совместные усилия наших народов по поощрению религиозной терпимости и осуждению всех проявлений ненависти и антисемитизма являются основой нашего партнерства», - подчеркнул Ривлин.

Х.Насирзаде