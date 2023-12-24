Байден сообщил, что в беседе с Нетаньяху не поднимал вопрос о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся телефонной беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не обсуждал вопрос о прекращении огня в Газе.

"Я не просил его о прекращении огня", - заявил Байден в ответ на вопрос журналиста.

Президент отметил, что разговор был "длительным", но отказался комментировать его содержание, сославшись на то, что беседа носила "частный" характер.

В сообщении о беседе, распространенном Белым домом, говорится, что стороны "обсудили военную кампанию Израиля в Газе, включая ее цели и поэтапность".

При этом Байден "подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения, включая тех, кто поддерживает операцию по оказанию гуманитарной помощи, и важность предоставления гражданским лицам возможности безопасно покинуть районы продолжающихся боевых действий".

Лидеры также обратили внимание на важность освобождения всех оставшихся в Газе заложников.