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Дальнее зарубежье 01.08.2020 19:04

17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей

Американское правосудие выдвинуло обвинения в отношении подозреваемого по делу о недавнем взломе твиттер-аккаунтов ряда известных личностей, сообщает телеканал WFLA из города Тампа (штат Флорида, США).

По его данным, речь идет о 17-летнем подростке Грэме Кларке, которого считают зачинщиком этой хакерской атаки. Против него выдвинуты обвинения по 30 пунктам.

В середине июля на аккаунтах Twitter, в том числе бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса, разместили схожие твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса.

Все сообщения включали адрес одного и того же биткоин-кошелька, в который за несколько часов было внесено $112 тыс. Неясно, поступили ли эти деньги от ничего не подозревающих пользователей или от самих мошенников.

Предполагается, что данная кибератака является самой крупной в истории системы безопасности Twitter.Билла

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Тэги: США, TWITTER, КИБЕРАТАКА, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]