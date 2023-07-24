Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8908 RUR   0.0187 GBR   2.1875 TRY   0.063

Цена на нефть

21.07 $/bbl +/- WTI 77.07 +1.42 Brent 81.07 +1.43

Это интересно 24.07.2023 14:30

Twitter сменил логотип на «икс»

Социальная сеть Twitter в понедельник сменила логотип на латинскую букву "икс".

Теперь на сайте вместо привычного логотипа с голубой птицей отображается буква "икс". Также ее можно наблюдать на изображении профиля владельца соц. сети Илона Маска и официального аккаунта сети.

Сам Маск опубликовал фотографию с проекцией символа на здании с подписью "наш офис сегодня ночью".

Ранее Маск написал в своем аккаунте, что теперь на сайт можно попасть через адрес X.com, а также сообщил, что в скором времени сайт сменит логотип на временный.

В воскресенье сообщалось, что Маск был готов изменить логотип соц. сети, если ему предложат интересный альтернативный вариант. Он заявил, что "скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, TWITTER, ЛОГОТИП


Похожие новости


Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter Twitter перестал существовать как самостоятельная компания, войдя в состав X Corp Twitter работает с перебоями в США Twitter уволил еще 200 человек, или 10% оставшегося штата Маск думает найти себе замену на посту CEO Twitter ближе к концу этого года Маск покинет пост гендиректора Twitter, если найдет замену Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter Маск заявил о готовности создать свой смартфон при блокировке Twitter Google или Apple Трампу восстановили аккаунт в Twitter

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az