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Дальнее зарубежье 04.08.2020 18:56

США сожалеют о преданности венесуэльской армии Мадуро

Бойцы армии Венесуэлы на данный момент все еще предпочитают поддерживать власти страны во главе с Николасом Мадуро, заявил во вторник спецпредставитель США по этой латиноамериканской стране Эллиот Абрамс.

"Пока что венесуэльские военные остаются на стороне режима, и это трагично", - сказал он на слушаниях в сенате США.

При этом Абрамс с иронией отозвался об армии Венесуэлы, отметив, что в ней "больше генералов, чем во всей НАТО".

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]