США сожалеют о преданности венесуэльской армии Мадуро

Бойцы армии Венесуэлы на данный момент все еще предпочитают поддерживать власти страны во главе с Николасом Мадуро, заявил во вторник спецпредставитель США по этой латиноамериканской стране Эллиот Абрамс.

"Пока что венесуэльские военные остаются на стороне режима, и это трагично", - сказал он на слушаниях в сенате США.

При этом Абрамс с иронией отозвался об армии Венесуэлы, отметив, что в ней "больше генералов, чем во всей НАТО".