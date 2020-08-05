Российская армия должна быть оснащена на 70% современным оружием к концу этого года - Шойгу

Оснащенность войск современными видами вооружениями к концу 2020 года должна быть доведена до 70%, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
"Мы должны на 100% выполнить государственный оборонный заказ и выйти на показатель 70% по современности, сохранив при этом высокий уровень исправности техники", - сказал Шойгу, подводя в среду итоги единого дня приемки продукции военного назначения.
"Надеюсь, что как мы начали год в графике, так мы его и завершим, и ничто, никакой коронавирус не помешает нам завершить этот год достойно, достичь все намеченные цели, ввести все объекты, получить всю необходимую нам технику, оборудование, вооружения, боеприпасы", - заявил министр.
Как сообщил в ходе единого дня приемки продукции военного назначения заместитель министра обороны Алексей Криворучко, по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%.
"Выполнение государственного оборонного заказа 2020 года позволит довести долю современных образцов вооружения и военной техники до 70%", - заявил он.
"Планы по поставке самолетов выполнены на 44%, вертолетов - на 59%, автомобилей многоцелевого назначения - на 30 %. Планы по ремонту техники РАВ выполнены на 30%, автомобилей многоцелевого назначения - на 43 %", - сказал замминистра о ходе выполнения гособоронзаказа в этом году.
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