Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0088 RUR   0.0232 GBR   2.2262 TRY   0.2456

Цена на нефть

05.08   $/bbl WTI 42.19 0.49 Brent 45.17 0.74

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.08.2020 01:32

BP в рамках новой стратегии к 2030г сократит добычу у/в на 40%, увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз

BP plc в рамках обновленной стратегии развития до 2030 года планирует увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии и снизить производство нефти и газа для сокращения выбросов.

Так, низкоуглеродные инвестиции должны вырасти до $5 в год, что в 10 раз больше, чем компания инвестирует сейчас, сообщила BP.

Также компания намерена сформировать около 50 гигаватт (ГВт) мощностей по производству возобновляемой энергии, что в 20 раз больше по сравнению с существующими 2,5 ГВт.

В тоже время произойдет снижение добычи нефти и газа более чем на 40% - с 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2019 году до 1,5 млн. бнэ/с. Расширение геологоразведки в новых странах не планируется. Ожидается, что объем переработки будет уменьшен с 1,7 млн б/с до 1,2 млн б/с.

Компания рассчитывает, что предпринимаемые меры позволят снизить выбросы от ее деятельности на 35-40% к 2030 году.

Новая стратегия внедрена компанией для достижения заявленной цели - к 2050 году стать компанией с нулевыми показателями вредных выбросов (zero emissions).

Согласно стратегии, компания планирует достигнуть объема продаж сжиженного природного газа (СПГ) к 2030 году в объеме 25 млн т, при этом увеличив портфель СПГ минимум до 30 млн т/г. В 2019 году компания продала 4,6 млн т СПГ из проектов со своим участием. Около двух третей СПГ компании производится на проектах с ее участием и одна треть - коммерческая.

Представители компании в ходе телеконференции для аналитиков также сообщили, что из-за пандемии COVID-19 теперь запуск СПГ-проекта Tangguh LNG ожидается в 2022 году. Речь идет об увеличении мощности на 3,8 млн т/г к существующим 7,6 млн т/г. Ранее запуск планировался на 2020 год, потом был перенесен на 2021 год.

ВР ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году будет на 8-9 млн б/с ниже, чем в 2019 году, а на рынке газа, вероятно, сохранится существенный переизбыток.

При этом BP подчеркивает, что намерена поддерживать финансовую дисциплину с помощью строгого бизнес-плана, включая укрепление баланса, поддержание строгой дисциплины в отношении капитальных расходов и сокращения заемных средств, чистый долг должен снизиться до $35 млрд.

BP планирует поддерживать ежегодные капитальные затраты на уровне $14-16 млрд до 2025 года. Компания ожидает, что выручка от продажи активов составит $25 млрд в период со второй половины 2020 года до 2025 года.

Как сообщалось, BP ввела новую политику распределения прибыли для акционеров. Так размер промежуточных дивидендов установлен в 5,25 цента на акцию по сравнению с 10,5 цента в предыдущем квартале. BP намерена сохранить дивиденды на этом уровне, а также распределить по меньшей мере 60% остатка денежных средств путем обратного выкупа акций после снижения чистого долга до $35 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP, СТРАТЕГИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


BP в рамках новой стратегии к 2030г сократит добычу на 40%, увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз BP впервые за 10 лет сокращает дивиденды после получения во II квартале убытка в $17,7 млрд Пандемия укрепила приверженность BP к 2050г стать компанией с нулевыми чистыми выбросами BP спишет активы на сумму до $17,5 млрд, ждет сохранения низких цен на нефть BP сократит 10 тыс. рабочих мест до конца текущего года BP завершила I квартал с убытком, акции дешевеют

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]