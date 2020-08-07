Власти Азербайджана создают Инвестхолдинг с капиталом в 10 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании публичного юридического лица "Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ), сообщает сайт главы государства.
Уставный капитал АИХ составит 10 млн манатов ($5,88 млн по текущему курсу).
Целью создания холдинга является повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение их устойчивости.
Согласно указу, Кабинету министров Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить список государственных предприятий, которые перейдут в подчинение АИХ, а также механизм формирования взносов, которые госпредприятия будут перечислять в Холдинг.
Согласно утвержденному уставу холдинга, АИХ будет управлять государственными компаниями и предприятиями на основе общих принципов, совершенствуя их деятельность, а также повышая эффективность и прозрачность их инвестиционных программ.
Управляющими органами АИХ являются Наблюдательный совет и Правление. Наблюдательный совет Холдинга будет состоять из председателя и 4 членов, назначаемых главой государства. Правление также будет состоять из 5 членов. Председатель правления будет назначаться президентом, члены правления – Наблюдательным советом на основе представления председателя. Один из членов правления будет назначен главным исполнительным директором.
А.Мамедов
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