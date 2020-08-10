Центр офтальмологии им. Зарифы Алиевой закупает медицинское оборудование на 1,2 млн манатов

Национальный центр офтальмологии имени Зарифы Алиевой приобретает у ООО «Solamedical» медицинское оборудование.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 198,5 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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