Центр офтальмологии им. Зарифы Алиевой закупает медицинское оборудование на 1,2 млн манатов

Национальный центр офтальмологии имени Зарифы Алиевой приобретает у ООО «Solamedical» медицинское оборудование.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 198,5 тыс. манатов.

Х.Насирзаде