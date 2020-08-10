Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0046 RUR   0.0232 GBR   2.2216 TRY   0.2329

Цена на нефть

07.08   $/bbl WTI 41.22 -0.73 Brent 44.40 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.08.2020 21:50

Вашингтон призывает власти Белоруссии не применять силу против демонстрантов

Властям Белоруссии следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.

Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Белоруссии и "глубоко обеспокоены" происходящим.

Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от актов насилия в отношении протестующих.

В частности, в МИД Франции заявили, что Минск должен "проявить максимальную сдержанность".

"Мы обеспокоены насилием против белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении французского ведомства.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БЕЛОРУССИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Помпео призвал власти Белоруссии к честным выборам Минск рассчитывает назначить посла в США в ближайшие месяцы - глава МИД Белоруссии США начали поставку нефти в Белоруссию - глава белорусского МИД США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы по конкурентным ценам - Помпео США заинтересованы в независимой Белоруссии - Помпео Помпео прилетит в Минск 1 февраля, пробудет менее дня - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]