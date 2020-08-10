Вашингтон призывает власти Белоруссии не применять силу против демонстрантов

Властям Белоруссии следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста и уважать свободу собраний, заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани.
"Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы", - сказала Макэнани на брифинге в понедельник.
Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Белоруссии и "глубоко обеспокоены" происходящим.
Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от актов насилия в отношении протестующих.
В частности, в МИД Франции заявили, что Минск должен "проявить максимальную сдержанность".
"Мы обеспокоены насилием против белорусских граждан, которые вышли на демонстрации после закрытия избирательных участков", - говорится в заявлении французского ведомства.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Тихановская - 10,9%.
Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.
За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
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