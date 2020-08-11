Турция в ближайшие годы увеличит закупки газа в Азербайджане - Чавушоглу

Турция в предстоящие годы увеличит объем закупок азербайджанского газа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана", - сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он сообщил, что наряду с логистическим проектами, реализованными в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном, в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение».
«Речь идет о строительстве железной дороги Карс-Нахчыван и газопровода Турция – Нахчыван. При этом, проект, предусматривающий поставок природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, имеет большое стратегическое значение», - сказал Чавушоглу.
Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан «непременно увеличат объемы взаимной торговли и инвестиций» а также намерены укрепить сотрудничество в сферах культуры и образования.
«Мы обсудили эти вопросы с главой МИД Азербайджана. Сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционных сферах, конечно, очень важны, но мы продолжим своим усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», - сказал Чавушоглу.
Как сообщалось, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранил лидерство в апреле и мае. Данных по июню пока нет.
Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки. В 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584,78 млн кубометров (рост на 27,3%).
Вопрос строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван общей протяженностью 160 км (от Нахчывани до границы с Турцией и от Ыгдыра до границы с Нахчываном) обсуждался 25 февраля в Баку в рамках официального визита в Азербайджан Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент Турции заявлял, что реализация данного проекта значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.
Соглашение о транспортировке газа из Турции в Нахчыван и строительстве газопровода было подписано в июле 2010 года. По соглашению предусматривается транспортировка 500 млн кубометров газа через Турцию в Нахчыван на бесплатной основе.
НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразным является двухсторонняя подача газа в Нахичевань: из Ирана и Турции.
Проект строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилучу, которая соединит Турцию с НАР предусматривает строительство железной дороги общей протяженностью 214 км, рассчитанной на скорость движения поездов в 160 км/ч".
По данным Минтранспорта Турции, проект имеет большое значение, особенно с учетом функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и логистического центра в Карсе, через который по коридору «Запад-Восток» значительный объем грузов будет следовать в порты Европы и Турции из Китая, Пакистана, Индии и Ирана.
Н.Аббасова
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