Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9979 RUR   0.0231 GBR   2.2247 TRY   0.2326

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.94 0.72 Brent 44.99 0.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.08.2020 14:29

Турция в ближайшие годы увеличит закупки газа в Азербайджане - Чавушоглу

Турция в предстоящие годы увеличит объем закупок азербайджанского газа, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Азербайджан уже вышел на первое место по поставкам природного газа в Турцию. В предстоящие годы мы увеличим объем закупок газа у Азербайджана", - сказал Чавушоглу во вторник на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он сообщил, что наряду с логистическим проектами, реализованными в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном, в настоящее время есть еще два проекта, реализации которых «придается очень большое значение».

«Речь идет о строительстве железной дороги Карс-Нахчыван и газопровода Турция – Нахчыван. При этом, проект, предусматривающий поставок природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, имеет большое стратегическое значение», - сказал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция и Азербайджан «непременно увеличат объемы взаимной торговли и инвестиций» а также намерены укрепить сотрудничество в сферах культуры и образования.

«Мы обсудили эти вопросы с главой МИД Азербайджана. Сотрудничество в экономической, торговой и инвестиционных сферах, конечно, очень важны, но мы продолжим своим усилия для расширения двухсторонних взаимоотношений во всех областях», - сказал Чавушоглу.

Как сообщалось, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранил лидерство в апреле и мае. Данных по июню пока нет.

Азербайджанский газ в Турцию поставляется газ только с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-1 и Стадии-2 его разработки. В 2019 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 9 млрд 584,78 млн кубометров (рост на 27,3%).

Вопрос строительства газопровода Ыгдыр-Нахчыван общей протяженностью 160 км (от Нахчывани до границы с Турцией и от Ыгдыра до границы с Нахчываном) обсуждался 25 февраля в Баку в рамках официального визита в Азербайджан Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции заявлял, что реализация данного проекта значительно облегчит газообеспечение Нахчывана.

Соглашение о транспортировке газа из Турции в Нахчыван и строительстве газопровода было подписано в июле 2010 года. По соглашению предусматривается транспортировка 500 млн кубометров газа через Турцию в Нахчыван на бесплатной основе.

НАР не имеет общей границы с основной территорией Азербайджана и граничит с Ираном, Арменией и Турцией. В настоящее время газоснабжение НАР осуществляется на основе своповых поставок азербайджанского газа в Иран. Однако для обеспечения энергобезопасности НАР целесообразным является двухсторонняя подача газа в Нахичевань: из Ирана и Турции.

Проект строительства железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилучу, которая соединит Турцию с НАР предусматривает строительство железной дороги общей протяженностью 214 км, рассчитанной на скорость движения поездов в 160 км/ч".

По данным Минтранспорта Турции, проект имеет большое значение, особенно с учетом функционирования железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и логистического центра в Карсе, через который по коридору «Запад-Восток» значительный объем грузов будет следовать в порты Европы и Турции из Китая, Пакистана, Индии и Ирана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Азербайджан в мае сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию, за 5 месяцев увеличил экспорт на 20,4% Азербайджан за 2009-2019гг удвоил поставки газа в Турцию Азербайджан в апреле сохранил лидерство по поставкам газа в Турцию, за 4 месяца увеличил экспорт на 22% Запуск TANAP усилил конкуренции на газовом рынке Турции - эксперт Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа в Турцию на 20,5% СПГ в марте обошел трубный газ на рынке Турции, Азербайджан перекрыл поставки Газпрома

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]