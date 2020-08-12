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Дальнее зарубежье 12.08.2020 11:34

Эстония намерена поднять в СБ ООН вопрос о ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен в среду поднять вопрос о ситуации в Белоруссии на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием государств, не входящих в Совбез.

"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу в среду радионовостям портала телерадиовещания ERR.

Накануне Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

"Ситуация в Белоруссии очень напряженная и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", - заявил Рейнсалу.

По его словам, у ЕС есть различные возможности для принятия контрмер, в том числе введение санкций.

Эстония является непостоянным членом Совета Безопасности в 2020-2021 гг.

Во вторник посол Белоруссии Вячеслав Качанов был вызван в МИД Эстонии, где ему было заявлено, что Эстония призывает белорусские власти прекратить применение силы и репрессий к протестующим, а также выражает озабоченность в связи с ограничением доступа к интернету в стране.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ООН, СБ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]