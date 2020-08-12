Эстония намерена поднять в СБ ООН вопрос о ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу намерен в среду поднять вопрос о ситуации в Белоруссии на открытом заседании Совета безопасности ООН с участием государств, не входящих в Совбез.
"Я хочу обратить внимание на политическую ситуацию в Республике Беларусь и важность защиты прав человека и политических свобод в условиях пандемии коронавируса во всем мире. Белорусскую тему следует обязательно внести в повестку дня заседания Совбеза ООН, поскольку она является важной как с точки зрения нашего региона, так и наших ценностей", - заявил Рейнсалу в среду радионовостям портала телерадиовещания ERR.
Накануне Рейнсалу собирался предложить верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю созвать на этой неделе внеочередную встречу глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
"Ситуация в Белоруссии очень напряженная и крайне важно дать со стороны ЕС четкий сигнал властям, чтобы они прекратили применять насилие в отношении мирных протестующих", - заявил Рейнсалу.
По его словам, у ЕС есть различные возможности для принятия контрмер, в том числе введение санкций.
Эстония является непостоянным членом Совета Безопасности в 2020-2021 гг.
Во вторник посол Белоруссии Вячеслав Качанов был вызван в МИД Эстонии, где ему было заявлено, что Эстония призывает белорусские власти прекратить применение силы и репрессий к протестующим, а также выражает озабоченность в связи с ограничением доступа к интернету в стране.
В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг
Дефляция в Азербайджане в июле составила 0,3%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,9%
ВВП Великобритании во II квартале рухнул на рекордные 20,4%, экономика вошла в рецессию
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $423,5
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,2 млн, жертв - 740 тыс. - университет Хопкинса
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии