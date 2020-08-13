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Дальнее зарубежье 13.08.2020 01:00

Асад почувствовал недомогание во время выступления в парламенте Сирии

Президент Сирии Башар Асад из-за недомогания ненадолго был вынужден в среду прервать выступление в парламенте страны, сообщает Associated Press.

В канцелярии главы государства пояснили, что пауза продлилась "несколько минут". Причиной, по ее информации, стало незначительное понижение кровяного давления.

После небольшого перерыва Асад смог продолжить выступление.

Associated Press отмечает, что данных о каких бы то ни было серьезных проблемах со здоровьем у Асада нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗДОРОВЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]