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ТЭК 19.08.2020 12:02

РФ из-за возможных провокаций задействовала боевые корабли для безопасности судов в рамках строительства Северного потока-2

Безопасность российских трубоукладочных судов, задействованных в строительстве "Северного потока-2", обеспечивали корабли ВМФ РФ для недопущения провокаций со стороны других стран, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"В рамках строительства газопровода "Северный поток-2" корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", - сказал Попов.

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в "Газпроме" , "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". На данный момент в германских портах недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.

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Тэги: РОССИЯ, СЕВПОТОК, КОРАБЛИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]