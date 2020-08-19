РФ из-за возможных провокаций задействовала боевые корабли для безопасности судов в рамках строительства Северного потока-2

Безопасность российских трубоукладочных судов, задействованных в строительстве "Северного потока-2", обеспечивали корабли ВМФ РФ для недопущения провокаций со стороны других стран, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"В рамках строительства газопровода "Северный поток-2" корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград. Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств", - сказал Попов.
Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США, и, как заявили в "Газпроме" , "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной". На данный момент в германских портах недалеко от трассы оставшегося участка магистрали стоят два российских трубоукладочных судна: "Академик Черский" с динамическим позиционированием и "Фортуна" - с якорным.
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