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19.08.2020 12:06

AccessBank объявляет тендер на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу[email protected]либо по номеру: (+994 55)505 69 59для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями:До 18:00 31.08.2020.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]