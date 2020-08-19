AccessBank объявляет тендер на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на поддержку и обслуживание программного обеспечения Пало-Альто.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу[email protected]либо по номеру: (+994 55)505 69 59для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями:До 18:00 31.08.2020.