Состоялась встреча в онлайн формате с представителями транспортных компаний

Состоялась встреча в онлайн формате между заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмиром Велизаде и представителями ведущих транспортных компаний страны входящих в транспортный комитет Caspian Energy Club.

Встреча началась со вступительной речи председателя и главного исполнительного директора Caspian Energy Club Тельмана Алиева. Затем, слово для выступления было предоставлено Эльмиру Велизаде.

Эльмир Велизаде подчеркнул важность проводимых онлайн встреч, особенно в период пандемии и отметил что, это внесло положительный вклад в взаимодействие между государственным и частным секторами в нашей стране.

"Министерство транспорта, связи и высоких технологий и впредь будет поддерживать все инициативы направленные на усиление транзитно-логистического потенциала транспортного сектора нашей страны. Транзитные возможности Азербайджана и существующая инфраструктура позволяют местным и зарубежным транспортным и логистическим компаниям осуществлять грузоперевозки во всех существующих направлениях и в Азербайджане созданы благоприятные условия для расширения возможностей страны, как транспортного хаба региона" - отметил Эльмир Велизаде

Тельман Алиев отметил, что «Предприниматели высоко оценили как встречи, проведенные с министерством в период пандемии, особенно на начальном этапе особого карантинного режима, так и встречи, проводимые в настоящее время. Эти встречи способствовали получению транспортными компаниями инструкций по организации своей деятельности в сложившейся ситуации, а также установлению связей для оперативного решения существующих проблем. Руководителями и топ - менеджерами компаний были озвучены и обсуждены вопросы и предложения по транзиту, логистике, фрейтфорвардингу и транспорту».

Caspian Energy Club выразил благодарность Министерству Транспорта, Связи и Высоких Технологий за чуткость, проявленную в период пандемии к проблемам и трудностям, возникшим у транспортных компаний, в том числе компаний, входящих в клуб, а также за оказанные министерством внимание и заботу для оперативного решения проблем компаний в этой непростой ситуации.

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия, такие как CEO Brunch, CEO Lunch, Business Tour и т.д. В рамках онлайн бизнес-тренингов местными и зарубежными специалистами проводятся вебинары, тренинги и семинары. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства, а также полномочных представителей в разных странах мира.