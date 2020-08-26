BNA к декабрю завершит доставку в Азербайджан 115 автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) в ближайшие дни начнет доставку из Турции в Азербайджан 115 автобусов для общественного транспорта, сообщает BNA.
«Из общего числа автобусов 80 - 12-ти метровые и 35 - 9-ти метровые. В первую очередь будут доставлены 12-метровые автобусы. Процесс будет завершен в конце ноября текущего года», - отмечается в сообщении.
Автобусы произведены в Турции компанией BMC и работают на сжатом газе (CNG).
BNA также сообщает, что в рамках проекта обновления автобусного парка планируется закупка электроавтобусов.
По данным агентства, за последние пять лет для общественного транспорта Баку было закуплено 603 автобуса.
«В настоящее время ведутся переговоры с компаниями BMC и MAN по закупке электроавтобусов и создания необходимой инфраструктуры для их нормальной работы», - отмечает BNA.
BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.
Б.Рустамбеков
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