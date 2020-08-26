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Транспорт и связь 26.08.2020 12:31

BNA к декабрю завершит доставку в Азербайджан 115 автобусов

Бакинское транспортное агентство (BNA) в ближайшие дни начнет доставку из Турции в Азербайджан 115 автобусов для общественного транспорта, сообщает BNA.

«Из общего числа автобусов 80 - 12-ти метровые и 35 - 9-ти метровые. В первую очередь будут доставлены 12-метровые автобусы. Процесс будет завершен в конце ноября текущего года», - отмечается в сообщении.

Автобусы произведены в Турции компанией BMC и работают на сжатом газе (CNG).

BNA также сообщает, что в рамках проекта обновления автобусного парка планируется закупка электроавтобусов.

По данным агентства, за последние пять лет для общественного транспорта Баку было закуплено 603 автобуса.

«В настоящее время ведутся переговоры с компаниями BMC и MAN по закупке электроавтобусов и создания необходимой инфраструктуры для их нормальной работы», - отмечает BNA.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BNA, АВТОБУСЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]