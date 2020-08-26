ЧП в области общественного здоровья в Молдавии продлят до 15 сентября

В Молдавии чрезвычайное положение в области общественного здоровья будет продлено до 15 сентября, заявил премьер-министр Ион Кику, добавив, что национальная комиссия примет решение по этому поводу в среду вечером.

"Я призываю соблюдать правила в период праздников. Количество новых случаев (заражения коронавирусом) значительно увеличилось. Мы ожидаем новых антирекордов. Будьте осторожны, возможности медицинской системы в Молдавии ограничены, поэтому нам нужно было пересмотреть протокол. Количество мест в больницах ограничено. Соблюдайте правила", - призвал премьер население на заседании правительства.

Во второй половине августа в Молдавии резко выросло количество случаев заражения коронавирусом. если апреле-июле регистрировали по 150-300 случаев заражения в день, со второй половины августа регулярно регистрируется по 500-600 случаев ежедневно.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 34 358. 23 869 человек вылечились, 960 скончались.