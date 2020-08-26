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СНГ 26.08.2020 17:22

ЧП в области общественного здоровья в Молдавии продлят до 15 сентября

В Молдавии чрезвычайное положение в области общественного здоровья будет продлено до 15 сентября, заявил премьер-министр Ион Кику, добавив, что национальная комиссия примет решение по этому поводу в среду вечером.

"Я призываю соблюдать правила в период праздников. Количество новых случаев (заражения коронавирусом) значительно увеличилось. Мы ожидаем новых антирекордов. Будьте осторожны, возможности медицинской системы в Молдавии ограничены, поэтому нам нужно было пересмотреть протокол. Количество мест в больницах ограничено. Соблюдайте правила", - призвал премьер население на заседании правительства.

Во второй половине августа в Молдавии резко выросло количество случаев заражения коронавирусом. если апреле-июле регистрировали по 150-300 случаев заражения в день, со второй половины августа регулярно регистрируется по 500-600 случаев ежедневно.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 34 358. 23 869 человек вылечились, 960 скончались.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]