Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.
"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".
Президент поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы.
По его словам, "они (Литва и Польша) зажрались и забыли, что такое Беларусь". "Думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. (. . .) Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул он.
Он также уточнил, что Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ). "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.
Как сообщалось, министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии.
Как сообщалось, уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Протестующие считают итоги выборов сфальсицированными.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Азербайджан перенес на осень 2021 года международную выставку оборонной промышленности ADEX
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Рост цен на жилье в мире замедлился на фоне коронавируса - исследование
Ангола одобрила новую стратегию разведки нефти и газа
Азербайджанская СК AzSigorta временно приостановила сотрудничество с Fitch Ratings из-за COVID-19
Даже бессимптомный COVID заметно усиливает грипп - Попова
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24,4 млн, число жертв - 830 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку открылась онлайн-выставка к 100-летию Татарской АССР
Поддержка бизнес-клиентам от AccessBank
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США