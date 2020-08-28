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СНГ 28.08.2020 14:24

Лукашенко: поляки и литовцы будут торговать с Россией через Черное море

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении Литвы и Польши.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство "БелТА".

Президент поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы.

По его словам, "они (Литва и Польша) зажрались и забыли, что такое Беларусь". "Думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. (. . .) Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул он.

Он также уточнил, что Белоруссия откажется от использования портов Литвы при экспорте своей продукции (в основном хлоркалий и нефтепродукты - ИФ). "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.

Как сообщалось, министры иностранных дел ряда стран членов Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в среду заявил, что Польша будет настаивать на обширных санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии.

Как сообщалось, уже третью неделю в Белоруссии проходят массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Протестующие считают итоги выборов сфальсицированными.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ПОЛЬША, САНКЦИИ


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