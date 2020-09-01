ВТБ (Азербайджан) запустил виртуального помощника в WhatsApp

ВТБ (Азербайджан) запустил чат-бот вWhatsApp. Теперь пользователям популярного мессенджера доступно полноценное банковское обслуживание на трех языках. Сервис позволяет проводить платежи и переводы, оформить заявку на кредит или открыть депозит, контролировать свои расходы и многое другое.
Чтобы воспользоваться сервисом клиенту достаточно добавить в контактыWhatsAppномер виртуального помощника Direct − (+ 994) 70 214 09 86 и начать чат. В настоящее время в рамках сервиса доступны переводы со счетов (в том числе на счета карт других банков), оплата более 100 сервисов (коммунальные, мобильные, страховые и пр.), заказ кредита, депозита или карты, оплата по счетам, получение выписки по счету и другие услуги. Ряд операций можно проводить с помощьюQR-кода.
Кроме этого, в WhatsApp клиенты могут получить виртуальную бесплатную картуVisaDirect. Для этого не нужно заполнять заявку и ждать выпуска карты: ее владельцем можно стать за несколько минут и сразу начать использовать.
Член правления, директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Дмитрий Галашев отметил: «Мы стремимся обеспечить дистанционное обслуживание там, где удобно клиентам, не ограничиваясь собственными ресурсами банка. В начале года мы внедрили чат-бот в мессенджере социальной сети Facebook и получили много положительных отзывов от клиентов. Людям комфортно пользоваться услугами там, где они привыкли общаться. Мы продолжаем активную работу над расширением дистанционных каналов, и сегодня наши клиенты могут решить финансовые задачи в WhatsApp – одном из самых популярных мессенджеров в Азербайджане. При этом сервис полностью синхронизирован с цифровым банком Direct в Facebook, что дает клиентам возможность параллельно использовать обе платформы».
Чат-бот Direct в WhatsApp доступен на азербайджанском, русском и английском языках в режиме 24/7. Для быстрого входа достаточно отсканировать QR код:
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