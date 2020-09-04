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Дальнее зарубежье 04.09.2020 11:52

Американские военные с тяжелой техникой прибывают на учения в Литву

В пятницу начинается дислокация военных США, прибывших для учений в Литву в рамках операции Сухопутных сил США в восточной части блока "Решимость альянса".

Как сообщает министерство обороны Литвы, военные из Второго батальона, 69 полка Второй бригады Сухопутных сил США прибыли с танками Abrams, боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, внедорожниками и прочей техникой.

Вместе с военными Литвы и союзниками из других стран этой осенью они будут тренироваться на полигоне в Пабраде в Швенченском районе Литвы, отмечает Минобороны.

"Ротация сил США в Литве - особо значимый фактор сдерживания, который вносит вклад в усилия НАТО в Балтийском регионе. Мы стремимся обеспечить надлежащие условия для тренировок американских военных", - заявил министр обороны Раймундас Кароблис.

Американские пехотинцы прибывают в Балтийские страны и государства Восточной Европы на основе ротации с весны 2014 года.

"Это заранее запланированные учения военных США в Литве, которые не связаны ни с какими событиями в регионе", - говорится в сообщении Минобороны.

С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был размещен военный батальон США, тогда американцы также привозили с собой около 30 танков Abrams, более 20 БМП Bradley и др.

С целью сдерживания России в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии.

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Тэги: ЛИТВА, УЧЕНИЯ, США, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]